"Kui mõelda "Kremli ööbikute" menule selle külje pealt, mismoodi see siseturismi elavdajana välja kukkus, siis kindlasti tahaks kõike seda uuesti teha: tuua teatripublik siia piirkonda ja näidata, millised unustatud kohad, vaimustavad inimesed ja rikas elu siin on. Need, kes tulevad meiega, võiks jääda käima ka hiljem, meieta," tõdes teatri kumulooja Kristel Onno.