Noorteteatri Underworld uus lavastus kannab vaataja keskaega

Teater Underworld on tegutsenud juba 23 aastat. Selle lõi 2000. aastal kogenud teatripedagoog Anna Tereštšenko, et tutvustada aktiivsetele noortele teatrikunsti ja näitlejatööd ning näidata, et Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses ei saa mitte üksnes elukutset omandada, vaid see on ka suurepärane väljund Ida-Virumaa noortele talentidele.

"See on suurepärane võimalus meie õpilastele näidata oma näitlejameisterlikkust ja end teatrimaailmas proovile panna," sõnas ta.

Teater paikneb Narvas, ent teatrihuvilisi noori käib proovides ka Sillamäelt ja Jõhvist. Teatri tegevusaastate jooksul on lavastatud mitmeid näidendeid, mis käsitlevad noori puudutavaid teemasid. Underworld on juba mitu aastat kevaditi korraldanud oma rahvusvahelist teatrifestivali-konkurssi ning seda on kavas jätkata ka järgmisel aastal.

"Narva legendid" on ambitsioonikas muusikalis-tantsuline lavastus, milles teeb kaasa ligemale kolmkümmend õpilast ning mis käsitleb muistseid lugusid Narva ajaloost, tuues need publiku ette põnevas ja elavas esituses. Etendus kestab veidi üle kahekümne minuti, kuid noored artistid jõuavad publiku kanda keskaegsete traditsioonide maailma, jutustades legendi Narva neitsist, mis on üks tuntumaid ja populaarsemaid romantilisi lugusid armunud neiust ja noormehest.

"Me oleme väga põnevil ning loodame, et see pakub meie publikule meeldejäävat teatrielamust. See pole esimene kord, mil ma Narva neitsi legendi poole pöördun − 2010. aastal tegime sellest isegi mängufilmi. Tahaks, et noored tunneksid paremini oma piirkonna ajalugu, ja legendide poole pöördumine on suurepärane stiimul selle lähemaks uurimiseks. Meie teatri noorte näitlejate esitatud "Narva legendidest" võiks saada veel üks piirilinna kaubamärk," rääkis Anna Tereštšenko.

Etendus oli Jõhvi hooldekeskuse elanikele suurepärane kingitus: publik rõõmustas siiralt, aplodeeris ja tänas artiste, märkides, et neil pole selliseid külalisi varem käinud.

Näitlejaid tervitati soojalt ka Pargi keskuses: ostjad seisatasid avaras fuajees, et kauneid keskaegseid kostüüme imetleda ja Narva legende kuulata.

Jõhvis anti etendus eesti ja vene keeles, kuid lähiajal on plaanis valmis teha ka ingliskeelne versioon, et näidata seda väliskülalistele.

Kavas on veel üks heategevuslik etendus: tuleva aasta 13. jaanuaril saab seda vaadata Narvas Fama kaubanduskeskuses.