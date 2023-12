IDA-VIRUMAA KULTUURI- JA SPORDITÄHED 2023 ⟩ Elutööpreemia pälvivad kaks legendaarset treenerit: Jüri Schmidt ja Jevgeni Terentjev

Kaja on õpetanud nii lastele kui õpetajatele mitmeid omaloomingulisi tantse. Meeldejäävad on olnud tema loodud sõutantsud õpetajatele ja õpilastele näiteks kooli aastapäeval ning tema loodud ja juhendatud tantsud gümnaasiumi etendustel või lõpuaktustel.

Selleks, et tänavu suvel toimunud tantsupeol saaksid osaleda 3.-4. klasside õpilased, suutis ta innustada pererühmas kaasa lööma ka lastevanemaid. Tantsurühmades oli sel aastal kaasatud 66 õpilast ehk veerand kogu kooli õpilastest. 2023. aasta noorte tantsu- ja laulupeole valiti välja kõik neli Toila gümnaasiumis tegutsevat tantsurühma. Kaja tantsib ka ise tantsurühmas Kiiguri.

Toila gümnaasiumi õpetaja ja tantsuõpetaja Kaja Oja on jätkanud Toila gümnaasiumi pikka rahvatantsu traditsiooni ning suutnud innustada õpilasi tantsima läbi aastate.

Aleksandr Hvorõhh. Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

Aleksandr Hvorõhh on õpetanud oma õpilased kaugele hüppama

Ligemale pool sajandit Ida-Virumaal kergejõustikutreenerina töötava Aleksandr Hvorõhhi käe alt on aastakümnete vältel sirgunud palju edukaid sportlasi. Tema kõige säravam õpilane on aga kolmikhüppaja Viktor Morozov, kes tuli 2023. aastal U20 Euroopa meistriks kolmikhüppes selle vanuseklassi Eesti rekordiga 16,45 meetrit. Tublisid edusamme teeb iga aastaga ka kaugus- ja kolmikhüppaja Anna Panenko, kes on Eesti rekordi omanik vanuseklassis U16.

Aleksandr Hvorõhhi eripära on oskus motiveerida oma sportlasi ning toetada nende mitmekülgset isiksuse kujunemist. Treeneritöö kõrval klubis Atleetika on ta Ida-Virumaal ka aktiivne võistluste korraldaja ja kohtunik. Tal on tähtis roll kergejõustiku arendamisel ja propageerimisel kogu maakonnas.