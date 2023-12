IDA-VIRUMAA KULTUURI- JA SPORDITÄHED 2023 ⟩ Kultuuripärl Mati Lilliallik on pannud idavirulased sportima

Mati Lilliallik on Eesti suuremate rahvaspordiürituste korraldajana tegutsenud selles valdkonnas juba ligi kolmkümmend aastat. Endise idavirulasena on talle maakonna spordielu alati oluline olnud ja ta on kaasa löönud mitme spordivõistluse korraldamises Ida-Virumaal. Juba ligemale paarkümmend aastat on tema eestvedamisel toimunud Heino Lipu mälestusvõistlused ja alates 2011. aastast Narva energiajooks (alates sellest aastast Narva linnajooks), millest kujunes kohe Ida-Virumaa suurim rahvaspordisündmus. Sellel aastal oli seal osalejaid üle viie tuhande.

Tänavu juunis korraldas Lilliallik Jõhvis Heino Lipu staadionil rahvusvahelise kergejõustikuõhtu, kus osales sportlasi rohkem kui 20 riigist. Selle õhtu tippsündmusteks said Karl-Erik Nazarovi joostud uus Eesti rekord 100 meetri jooksus ja kettaheitevõistlus, kus maailmameistrid Kristjan Čeh ja Daniel Stahl näitasid nii pikki kettakaari, mida ei õnnestunud tänavu maailmas mitte kellelgi ühelgi teisel staadionil ületada. Jõhvi on maailmas ainuke staadion, kus ühel võistlusel on kaks atleeti heitnud ketast üle 71 meetri.

Lõuna-Eestist pärit, kuid Toila koolis käinud Lilliallik tunnistab, et Ida-Virumaa on heas mõttes kiiksuga piirkond. Tema sõnul on siin ka spordiüritusi huvitav teha, kuna kõik ei lähe alati plaanipäraselt, kuid kohalikud inimesed on nii tugeva õhinaga abiks, et kokkuvõttes läheb kõik korda. "Ja ma ise pingutan ka seetõttu rohkem," ütleb Lilliallik, kellel on oma kooliaja kohta kombeks öelda, et ta õppis maailma kõige ilusamas koolis, mis asub keset Oru parki.