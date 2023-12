Elina Litvinova toob Ida-Virumaale rahvusvahelisi filmiprojekte

Elina viimane projekt Ida-Virumaal oli ajalooline mängufilm "The Swedish Torpedo". Tõsielu ainetel lugu leiab aset enne teist maailmasõda Rootsis. Peategelane Sally on 30aastane üksikema, kelle unistus on ujuda üle La Manche'i väina, mis lahutab Mandri-Euroopat ja Suurbritannia saart. Ta tahab selle esimese naisena Euroopas ära teha.