Laulupeo eelproovide ralli avasid mudilaskoorid

Jõhvi põhikooli mudilaskoori esindus kinnitas, et laulud on peas ja oma lemmikud välja kujunenud. Näiteks Freija Saatmanile meeldib murdekeelne palvelaul "Esä taivan" (Mari Amor / Artur Adson, laulupeoks kohandatud seade). Tüdruk kinnitas, et kuna laulikus on ka tõlge, saab ta aru küll, millest laulab.