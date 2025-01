Müüki paisati rokkooperi "Kohtla-Järve" Jõhvi etenduse lisapiletid

Samas jääb pühapäeval Narvas plaanis olnud etendus ära. Küll aga on rokkooper "Kohtla-Järve" kavas tuua lavale ka ühes pealinna esindussaalis − Alexela kontserdimajas. See etendus toimub 16. veebruaril ja sinna on mugav tulla oma kodukandi rokkooperi vormi pandud lugu vaatama neil idavirulastel, kes siin kandis enam ei ela, kuid emotsionaalne side on jätkuvalt tugev.