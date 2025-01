Kui legendaarne spordireporter Lembitu Kuuse tõi omal ajal käibesse mõtte, et iga õige Eesti mees on näinud Estonias "Savoy balli", omab nahkpintsakut ja on läbi sõitnud Tartu maratoni, siis teda parafraseerides võib öelda, et õigel idavirulasel on pusa, millel on kiri "Ida-Viru patrioot", ta on läbinud Narva linnajooksu poolmaratoni ja näinud rokkooperit "Kohtla-Järve".