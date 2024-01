Suusaõhtute sarjad aitavad koguda vormi Alutaguse maratoniks

Et Alutaguse maratonil endale jõukohane sõit ette võtta, on enne hea harjutada ja oma võimeid proovida Ida-Virumaa erinevatel suusasarja võistlustel. Üks paremaid võimalusi on kaheksaetapiline Ida-Virumaa argipäeva suusaõhtute sari, mille osavõistlused toimuvad erinevates omavalitsustes. Esimene võistlus toimus eelmise aasta lõpus Ida-Virumaa suusamekas Pannjärvel ja sinna on 10. jaanuari õhtuks kavandatud ka järgmine. Kuid näiteks 24. jaanuaril sõidetakse Jõhvi linnapargis ja 31. jaanuaril Kohtla-Järvel metsapargis, kus pole juba aastakümneid suusavõistlusi toimunud.