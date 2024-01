Sillamäe promenaadi uus skulptuur pannakse kevade saabumiseni varjule

Mere puiesteed Pavlovi tänavaga ühendav 800 meetri pikkune promenaaditee anti käiku eelmise aasta 15. detsembril. Kõik linnaelanikud pole seal veel jalutamaski käia jõudnud, kui juba on ametnikud sunnitud kahjusid kokku lööma: aastavahetusel põles seal maha uus prügikast, promenaadi algusesse paigaldatud roheline hobuseskulptuur aga on linlaste suure tähelepanu tagajärjel kõikuma hakanud.

"Me ei osanud arvata, et see objekt nii populaarseks osutub, ning skulptuur sai paigaldatud tavalisele pinnasele. Seltskonnad armastavad selle juurde koguneda ja seal pilti teha. Uusaastaööl aga lasti sealt saluuti ning tõenäoliselt kasutatud ilutulestikukarpidest süttis sealne prügikast ja põles maha," rääkis linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja Arvo Sirel.