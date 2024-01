Narvas kõlavad ansambli Timur & Partisanid esituses Võssotski unustamatud laulud

Partisanide liider Timur Ilikajev nimetab seda kava üheks edukamaks nende kollektiivi repertuaaris − ilusad ja sügavamõttelised laulud meeldivad nii esitajatele endile kui ka publikule. Ehkki kava on kokku pandud ja välja töötatud juba ammu, on kontsertide formaat alati erinev: mõnikord laulavad nad ise, mõnikord kutsuvad osalema ka teisi kollektiive või soliste. Ilikajevi sõnul on nad selle kavaga esinenud nii Tallinnas, Jõhvis, Narvas kui ka Soomes ning kõikjal on neid vastu võtnud tänulik publik.