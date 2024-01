Hariduse peaspetsialisti ülesanne on põhi- ja üldkeskhariduse korraldamine Kohtla-Järvel ning see ametikoht on linnavalitsuses olnud täitmata alates eelmisest suvest, mil selles ametis olnud inimene otsustas minna tööle kooli.

Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo ütles, et kuna linnavalitsuse konkursikomisjon tegi oma tööd ausalt ja otsustas kandidaatide seast välja valida Apolinsky, kes vastas nii oma hariduse kui senise töökogemuse põhjal konkursi nõuetele kõige paremini, siis ei näe ta põhjust teda tööle mitte võtta. "Tal on katseaeg neli kuud. Eks aeg näitab, kuidas ta tööga hakkama saab ja kas see otsus on õigustatud või mitte," sõnas ta.