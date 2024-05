Kohtla-Järve lasteraamatukogu seinu ehivad Angelina Tayveri imetabased olendid

Mõttele avada väikeses, kuid populaarses raamatukogu galeriis Angelina Tayveri joonistuste näitus tulid õpetajad Tatjana Grigorjeva ja Nadežda Kiisvek. Tüdruku ebatavalisest hobist said nad teada puhtjuhuslikult, kui Angelina tõi 7. klassi õpilaste kohustusliku loometööna kooli papjeemašeest valmistatud greifide kogu ning näitas neile ka enda kirjutatud ja oma käega kujundatud raamatuid.

Õpetajad lõid tüdruku joonistuste virna ja kolme käsitsi kirjutatud paksu raamatut nähes käsi kokku ning ütlesid, et neid tuleks ka laiemale publikule näidata. "Olin heas mõttes šokis, sest tänapäeva teismelistel on enamasti teistsugused hobid," sõnas Tatjana Grigorjeva.

Kohtla-Järve lugemissaali juhataja Larissa Ladanjuk lisas, et ehkki nende näitusesaal on maikuus hõivatud, olid nad Angelina töödest niivõrd lummatud, et otsustasid nendega koridori seinad ära kaunistada.

Angelina Tayver on kunsti õppinud Vahtra loomekeskuses Marina Seppari käe all ning tüdruku esimene juhendaja kinnitab, et kahe aastakümne jooksul on tal olnud vaid mõni üksik nii asjahuviline, entusiastlik ja püüdlik õpilane. Hiljem astus Angelina Kohtla-Järve kunstide kooli Viktoria Krivoglazova klassi ning unistab nüüd kunstnikuks või kunstiõpetajaks saamisest.

Kohtla-Järve lasteraamatukokku Angelina kõiki oma töid ei toonud − need ei oleks sinna lihtsalt ära mahtunud.

"Mõtlen kõik oma greifid ise välja ning joonistan nii, nagu parajasti tuju on: viltpliiatsite, pliiatsite ja pastakaga. Nad on kurjad ja lahked, hirmsad ja naljakad ning neist igaühega on seotud mõni lugu: on lugusid armastusest ja headusest, on detektiivi- ja õuduslugusid, osa on pühendatud Harry Potterile. Tänu neile pole mul kunagi igav," kinnitab ta.

Angelina Tayveri loodud hämmastava fantaasiamaailmaga saab Kohtla-Järve lasteraamatukogus tutvuda 30. maini.