Tuhamägede tantsupeo traditsioon kestis kolmteist aastat. Viimasele tuhamägede tantsupeole Kohtla-Nõmmele tuli 2017. aastal 650 tantsijat, kes lustisid nii maa all kui ka aherainemägede nõlvadel. Ilmselt oleks sel peol jagunud elujõudu ka edaspidiseks, ent peakorraldaja Erika Kõllo leidis, et lõpetada tuleb tipus. Nüüd on aeg küps, et talviste tantsupidude traditsioon taas ellu äratada. MTÜ Kultuurikaevandus eestvedamisel jätkub see 10. veebruaril ikka sealsamas Eesti kaevandusmuuseumi territooriumil.

Foto: Tiia Linnard / Põhjaranniku arhiiv