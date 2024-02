Iga-aastane muusikafestival süütas uusi tähti

Igatalvise muusikamaratoni koordinaatorid Valeri Antonov ja Tatjana Levina ei varjanud rõõmu: festival tõi tänavu kokku kümneid esitajaid ning üle kahesaja vaataja. "Meie saal on väike ja ruumi on siin vähe, seetõttu on see peaaegu alati täis olnud, kuid nii palju vaatajaid nagu tänavu pole meil aastaid olnud. Rõõmu tegi ka see, et publiku seas oli palju lastevanemaid," rääkis Antonov.