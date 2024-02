Kõige kaugema kandi rahvas alustas oma teekonda enne kella kuut varahommikul, et praamiga mandrile pääseda ja seejärel veel mitusada kilomeetrit bussiga maha sõita. "Selles mõttes oli hea tulla, et polnud mingit muret, kas me kvalifitseerume peole või mitte," ütles Salme rahvamaja naisrühma Sõrve Õied juhendaja Anni Veskinõmm.