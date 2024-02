Narva noorte pianistide konkurss lõppes särava kontserdiga

"See on ainulaadne konkurss, mis annab noortele muusikutele, Eesti muusikakoolide õpilastele, võimaluse esineda koos sümfooniaorkestriga. Mitte iga täiskasvanudki muusik ei saa kiidelda sellega, et on koos sümfooniaorkestriga mänginud," ütles žürii liige ja konkursi asutaja, Narva sümfooniaorkestri dirigent Anatoli Štšura.