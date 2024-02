Täielikult eestikeelsele õppele üleminek tõi Jõhvi gümnaasiumile tunnustuse

Virumaa eesti hariduse selts andis eesti keele mainekujundajate tunnustuskonkursi auhinnad üle kolmapäeva õhtul kogukondlikul galakontserdil Kohtla-Järve gümnaasiumis. See on sümboolne koht, sest selts sündis just selleks, et seista täielikult eestikeelse riigigümnaasiumi loomise eest Kohtla-Järvele.