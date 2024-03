Tammiku rahvamajas selgitati välja paremaid vokaliste

Nagu ikka, esitasid kõik kaks laulu. Üks oli vabal valikul, teise teema olid korraldajad ette andnud. Seekord olid luubi all 1990ndatel lauldud laulud. Sellel eufoorilisel peokümnendil aga lauldi peaaegu kõike. Nii saidki mõned osalejad kasutada muusikat, mille sünniaeg on palju varasem, näiteks lausa neljakümnendatest pärit Raimond Valgre loomingut.

Nagu traditsiooniks on saanud, osalejaid ka hinnati, mis on aga kultuurisfääris, kus pole appi võtta sekundeid ja sentimeetreid, üks ütlemata kahtlane ja subjektiivne ettevõtmine. "Ma ei tea, kuidas korraldaja Heli mu nii ära rääkis," ütles žüriid kehastanud muusik Fred Rõigas, "viimati olin selles rollis aastal 2015 ja sain aru, et teiste muusikute hindamine on üks äraütlemata raske ja mulle sobimatu töö."