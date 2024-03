Uue Narva-Jõesuu teejuhi autor Madis Tuuder Narva-Jõesuu koduloomuuseumi ees. Koduloomuuseumi haldab Vaivara Sinimägede sihtasutus, kes on raamatu väljaandja. Teejuhist võib lugeda, et muuseumi käsutuses oleva maja Nurme t 38 rajas 20. sajandi alguses kohalik ehitusettevõtja ja mööblitööstur Konstantin Pakker, hiljem kohapeal väga tuntud suguvõsa esindaja. Hoone meenutab oma mahult pisemat hoovimaja, kuhu pererahvas tavaliselt siis elama kolis, kui naabruses asunud suurem ja rahateenimiseks mõeldud maja puhkajatele suveks välja üüriti. Hoone esifassaadil on säilinud Narva-Jõesuule iseloomulikud saelõikeliselt ornamenteeritud aknapiirdelauad ja -sandrikud. Hoone on tuntud ka seetõttu, et siin puhkas 1930. aastatel kirjanik Anton Hansen Tammsaare, kellele on hoone fassaadile paigaldatud mälestustahvel. Kuulsusrikka Pakkerite suguvõsa jälg Narva-Jõesuu ajaloos on seotud eelkõige Nõukogude võimu kehtestamisega 1940. aastal. Nimelt asus Robert Pakker juhtima esimest nõukogudeaegset alevi täitevkomiteed. 1943. aastal oma Nurme tänava sünnimajas hukkunud Pakker oli postuumselt hiljem kuulus kui kangelaslik Nõukogude luuraja ning tema auks kandis Nurme tänav aastatel 1968-1992 ka Robert Pakkeri nime.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik