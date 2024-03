Kultuuriminister teeb Narvale ettepaneku Narva muuseumi mainet kahjustanud nõukogu liikmed tagasi kutsuda

Skandaal puhkes narvalaste postkastidesse jõudnud flaierite pärast, kus A5 formaadis trükitud reklaamidel on kujutatud Punaarmee poolt 1944 aastal puruks pommitatud Narva koolimaja ning 2022. aastal Vene armee puruks pommitatud koolimaja Ukrainas. Selgitustekstis on aga öeldud, et Venemaa on igal ajastul sooritanud sõjakuritegusid. Flaieri looja on Kaitseliidu juures tegelev organisatsioon Propastop, mis on kutsutud tegutsema Vene propaganda vastu ning mis teeb koostööd ka Narva muuseumiga.