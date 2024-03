"Kuidas peab tundma end ühiskond, mis on suures osas veendunud, et teda valitsevad moraalsed värdjad?" küsis Rein Raud 2012. aastal oma Eesti Ekspressis ilmunud artiklis, misjärel sai väljend "moraalsed värdjad" Eesti poliitikamaastikul laia kõlapinna. 2015. aastal nimetas Eesti Päevaleht Rein Raua, kes on asutanud Eesti humanitaarinstituudi ja olnud ka Tallinna ülikooli rektor, Eesti kõige mõjukamaks inimeseks hariduse ja teaduse valdkonnas.