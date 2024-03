Kohtla-Järve rahvapargi tiigi servades on jää all näha hulgaliselt surnud kalu.

"Jälle," ütles linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Margit Juuse, et seda on tiigis varemgi juhtunud. Küllaltki madal vesi, kui sinna jää peale tekib, ei pääse sellest enam piisavalt valgust läbi ja jääkaane all tekib hapnikupuudus.