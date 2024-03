"Olgem nõus, et ükski traditsioon ei saaks 30 aastat kesta keeldudel, käskudel ja kohustustel. See püsib ainult tänu sellele, et me tahame seda teha ja tunneme sellest rõõmu ning oleme selles andekad," andis Jõhvi põhikooli direktor Liina Mihkelson laupäeval Jõhvi kontserdimajas juba 30. korda toimunud kooli laulu- ja tantsupeol mõista, et tants ja laul on selle kooli õpilastesse ja õpetajatesse sügavalt juurdunud.