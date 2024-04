Jõhvi kontserdimajas kõlavad kaasakiskuv bossanoova ja ajatu Bach

Oma vaimse tervise vitamiinivarusid saab täita kahe kontserdiga. Laupäeval, 6. aprillil musitseerivad kontserdil "Brasiilia serenaad" Eesti päritolu Ameerikas elav fagotivirtuoos Martin Kuuskmann ja Brasiilia päritolu Ameerika džässpianist ning helilooja Jovino Santos Neto. Grammyle nomineeritud muusikud toovad publiku ette kaasakiskuvad bossanoovarütmid ja tuttavad palad muusikamaailma klassikute sulest.

Fagotivirtuoos Martin Kuuskmann. Foto: Eesti Kontsert

Aprillikuus oma sünnimaa publiku ette astuv Martin Kuuskmann tunneb Brasiilia muusikaga erilist sidet. "Vahel ma mõtlen, et pagan seda teab, kes kõik on eestlaste sugulased. Ei teagi, kust, aga Brasiilia muusika on mulle väga südamelähedane ja mul on kerge seda mängida, justkui ma oleksin sealt pärit," kirjeldas ta.

Martin Kuuskmann on kindel, et bossanoova puhul mängib erilist rolli muusikaline emotsioon ja tunnetus.

"Ma ei saa öelda, kas bossa sobib fagotile, kas ta sobib häälele, kas ta sobib tšellole või saksofonile. Ta sobib mängijale. Fagoti amplituud, bassist aldini, sarnaneb inimhääle omaga. Bossat ei tee pill, vaid minu sisemus. See, mida ma tunnetan, minu hääl, õhk, mis läbib instrumenti. Ei taha imalaks minna, aga see on minu hing, mis mängib."

Kuuskmanni sõnul on Jovino Santos Neto üks paremaid Brasiilia muusika esitajaid üle ilma. "Oleme temaga seda kava mitmeid kordi juba esitanud, alati menukalt. Jovino Santos Netol on võime kaasa haarata igasugust publikut. Brasiillasena tunnetab ta seda muusikat läbi ja lõhki ning meil on temaga koos absoluutne muusikaline sünergia."

Reedel, 12. aprillil põimuvad aga Jõhvi kontserdimajas muusika ja luule. Kontserdil "Bach ja Õnnepalu" esitab pianist Irina Zahharenkova ajatut Johann Sebastian Bachi muusikat ning see on kombineeritud armastatud kirjaniku ja luuletaja Tõnu Õnnepalu loominguga.

Bachi muusikat ning Õnnepalu luulet võivad kuulata suure huviga kõik, nii kontserdisaalide esmakordsed külastajad kui ka vanad kalad, tõelised gurmaanid.