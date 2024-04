Ahtme kunstide kool tähistab juubelit näituste ja kontsertide sarjaga

Ahtme kunstide kooli direktori Jana Undi sõnul kulus selle näituse ettevalmistamiseks peaaegu pool aastat. Aastate jooksul on kunstiosakonna lõpetanud 415 õpilast ning arhiivi kogunenud nii palju ilusaid töid, et kõige ilusamaid polnud nende hulgast lihtne välja valida.

"Kunstiosakonna juhataja Aleksandr Dikušenko püüdis teha valiku nii, et vaataja saaks võimalikult põhjaliku ülevaate sellest, millega meie koolis tegeldakse. Loodan, et sellest näitusest saab inspiratsiooniallikas ja meeldetuletus, kui tähtis kunst meie elus on," sõnas Unt.