Sellest, kuidas loomemajandust on võimalik edukalt siduda isegi keeleõppega, rääkis Narva eesti keele maja õpetaja Pille Maffucci. "Eesti keele majade eesmärk on pakkuda keelekeskkonda kohtades, kus seda loomulikul viisil on vähevõitu. Keelekeskkonda tekitame ka mitmesuguste projektide kaudu, mis lähtuvad meie õppijate huvidest. Huvitegevus soodustab aktiivsust ja keeleõpet," selgitas ta.