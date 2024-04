"Laterna magica" peaauhind läks kolmandat aastat järjest Tartusse

Tänavusel festivalil osales 62 filmi. Korraldajatel on siiralt hea meel, et festivali geograafia iga aastaga üha laieneb: seekord oli võistlejaid lisaks Eestile ka Prantsusmaalt, Itaaliast, Sloveeniast, Ukrainast ja Leedust.

"Isiklikult mulle teeb eriti head meelt see, et iga aastaga on saalis üha rohkem publikut, kes on tulnud "lihtsalt vaatama"," on festivali algataja, koordinaator ja juht Anna Maskajeva õnnelik.