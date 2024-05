Näitusele pealkirja andnud töö "Alasti Pietà" viitab Michelangelo skulptuurile, mis kujutab Maarjat, kes hoiab süles oma surnud poega, ristilt maha võetud Jeesus Kristust. Näituse nimiteosel on Tauno Toompuu pietà motiivi ümber pööranud: surnud on hoopis naisterahvas, teda hoiab süles mees, kes ei istu, vaid on liikumises. "Selle, kes on ristilöödu ja mida ta tähistab, võiks jätta igale vaatajale otsustada."

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik