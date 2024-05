"Tere tulemast, Abdullah!" − lugu sellest, kuidas Narva Euroopa tsivilisatsiooni ajalugu muutis

Mikita Ilyinchyk ja kunstnik Alexander Adamov on üheskoos lavastanud juba kolm näidendit ega pelga neis käsitleda ka ebamugavaid ja teravaid teemasid.

3. mail esietendus Vaba Lava Narva teatrikeskuses Valgevene päritolu lavastaja Mikita Ilyinchyki lavastus "Tere tulemast, Abdullah!". See räägib düstoopilisest maailmast aastal 2060, mil Eestist on saanud mitmekultuuriline põrgu ja Narva on rajatud euroislami genotsiidikeskus.