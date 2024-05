Hoolekandeteenused: erivajadustega inimeste ohtlikkus on müüt

AS Hoolekandeteenused taotleb Kohtla-Järve linnavalitsuselt projekteerimistingimusi Järve linnaosas asuvale Vahtra tn 18 kinnistule, et rajada sinna korterelamu psüühiliste erivajadustega inimestele. Sinna on kavandatud kahekorruseline nelja korteriga hoone, mis sarnaneks 2020. aastal Ahtme linnaossa rajatud korterelamuga.