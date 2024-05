"Aeg on juba nii kaugel, et oleme seitsmekümne ääre peal − mõned natukene nooremad, mõned vanemad. Paljusid, kellega on mitu aastakümmet koos sõidetud, pole ammu näinud ja tahaks kokku saada. Teiseks mõtlesime, et kihvt oleks ka noortele vanaaegset tehnikat näidata − enamikul on see ju alles ja tipp-topp korras," põhjendab Juhan Laansoo, kes kokkutuleku korraldusmeeskonnas kaasa lööb.