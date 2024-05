Roheline hobusekuju rõõmustab taas sillamäelaste silma

Linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja Arvo Sirel ütles talvel, et skulptuur paigaldati algul tavalisele pinnasele, aimamata, et dekoratsioon möödakäijates nõnda suurt huvi äratab, et nad lisaks niisama uudistamisele sellele ka selga ronida üritavad. Uusaastapühade järel olid kahjustatud nii skuptuuri karkass kui ka kinnitusdetailid ning oli selge, et aluspõhi vajab samuti tugevdamist.