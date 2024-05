Laupäeval kogunevad Narva tuhanded jooksjad ja kõndijad

Kergemale, 5 km rajale lähetatakse osalejad kell 13. Lilliallik soovitab neil, kes aja ja koha peale jooksma või kõndima ei lähe, kindlasti nautida avanevaid vaateid. Raja esimesed poolteist kilomeetrit lähevad mööda jõepromenaadi, siis tuleb väike tõus ja kulgemine mööda varju andvat Pimeaeda ning laskumine alla tagasi jõepromenaadile. "Narva on praegu väga ilus, kõik õitseb," sõnas Lilliallik.

Lilliallik loodab, et lastekaitsepäeval kujunevad osavõturohkeks ka kell 11.30 algavad lastejooksud. Ta arvestab, et tänavuse Narva linnajooksu osalejate arv võib küündida üle nelja tuhande. Sellest veidi üle poole on Ida-Virumaa elanikud ja ülejäänud maakonna külalised.

Tänavu 1. juunil on Virumaal koguni kaks suurt rahvajooksu. Lisaks päevasel ajal toimuvale Narva linnajooksule on Rakvere tänavatel õhtul ööjooks. Lillialliku sõnul on ka neid kangeid jooksjaid, kes osalevad mõlemal üritusel, kuid kahe suure jooksu sattumine tänavu ühele päevale on tema sõnul erandlik ja järgmisel aastal toimuvad need eri päevadel.

1. juunil toimub Narvas linnajooks. See on ülekaalukalt Ida-Virumaa kõige populaarsem rahvaspordiüritus, kus mullu oli ligemale 5000 osalejat, kes läbisid kas poolmaratoni või 5 km raja. Kohale tasub tulla juba eelneval päeval, sest siis toimub linnajooksu rongkäik. Oodatud on nii jooksjad kui ka kõndijad. Raja ääres on hulganisti meelelahutajaid ja kaasaelajaid. Stardi- ja finišipaigas on tavapäraselt ka mõne Eesti tippartisti kontsert.