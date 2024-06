Seitse tänavuse suve suursündmust Ida-Virumaal

Posti talu piknikulava kontserdid Saka külas

Ida-Virumaa jooksusari

Suvemuusikafestival "Seitsme linna muusika"

See festival ja Ida-Virumaa suvi on omavahel kokku kasvanud. Sel aastal toimub see juuni keskpaigast juuli keskpaigani juba 26. korda.

Tuletorni kontsert

Kanguri sõnul on festival kummardus tema kodukandile. "Tahaks loota, et see on inimestele oluline. Tahaks loota, et nii kaua kui meil võhma ja jaksu ja tervist jätkub, teeme seda edasi. Tuleb teha seda, mis endale meeldib, püüda pakkuda seda, mida ise armastad. Ja nii hea on lavale "Tere tulemast!" ütlema minnes näha publiku seas nii palju tuttavaid nägusid."