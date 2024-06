Ligemale 200 km/h kihutanud esmase juhiloaga noormees läks vangi

Politsei teatel on liiklusrikkumiste arv viimasel ajal märkimisväärselt kasvanud. Tänavu viie kuuga on lubatust rohkem kui 40 km/h kiiruseületamiste arv kasvanud poole võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Koos sellega on toimunud ka palju raskeid liiklusõnnetusi, milles on hukkunud mitu inimest. Politsei kutsub kõiki autojuhte ja liiklejaid üles olema ettevaatlikumad ning järgima liiklusseadust.