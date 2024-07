Uue, arvult juba kolmanda virtuaalreaalse ajarännaku tähelepanu keskpunktis on lossi siseruumid, eriti selle Eesti-teemaline keldrikorrus. VR-prillide abil saab ringi vaadata lossi vestibüülis, Eesti toas, baaris ja aiasaalis.

"Kui kahe varasema ajarännakuga oli külastajatele kaks reeglit, et kõndida ei tohi ja tuleb piirduda ümber oma telje keerutamisega, siis nüüd anname teile suunise, et kõndige tubades ringi ja pange pea kappidesse, sest mõnes on teie jaoks üllatus varuks," soovitas üks elamuse loojatest Egle Rääsk neljapäeval testgruppi teele saates.