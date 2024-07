IDA-VIRUMAA ÜRITUSED 4.-11. juulini

KULTUUR

* Narva-Jõesuu Heledas pargis "Narva-Jõesuu jazz": kell 16 Sofia Rubina "In the Land Of Oo Bla Dee", kell 17.30 Susanna Aleksandra & Titoks "La Dolce Vita", kell 19 Rebecca Kontuse trio "Hymne A L´Amour", kell 20.30 Tanel Ruben Quintet feat. Kadri Voorand ja Kristjan Randalu "Every Moment Every Day". Sissepääs tasuta.