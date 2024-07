Elina Jefimova tuli seitsmendat korda Euroopa juunioride meistriks

Eesti mulluse parima naissportlase jaoks oli see juba seitsmes Euroopa juunioride meistrivõistluste kuldmedal. Oma põhialal, 100 meetri rinnuliujumises on ta sel tiitlivõistlusel olnud parim juba neli aastat järjest.

Eneli Jefimova uus rekord on tänavusel ujumishooajal maailmas kaheksas tulemus, mis näitab, et Pariisi olümpiamängude eel on ta tõusnud maailma absoluutsesse tippu, sest vahed enamiku eespool olijatega on vähem kui pool sekundit.