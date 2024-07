"Kummardus absoluutselt kõigile osalejatele, kõikidele pealtvaatajatele. See on suur lugupidamine papsi vastu. Müts maha teie kõigi ees! Täielik pidu on!" tunnistas Voka esimese triatloni korraldaja Aadu Peki poeg Tiit Pekk, kui oli oma perevõistkonna pärast jooksuetappi finišisse toonud, juubelitriatloni staadionikommentaatorile, endisele laskesuusatajale Margus Aderile. Tiit Pekk tunnustas ka Andrus Lehismetsa ja tema meeskonda sellise sündmuse korraldamise eest.