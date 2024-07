Mäetaguse mõisajooks viib osalejad mitmesse parki

Kui eelnenud aastatel on samal ajal toimunud jooks kandnud kahe mõisa jooksu nime ning sellel osalejad on lidunud Pagari mõisa eest Mäetaguse mõisa juurde, siis uus rada on korraldaja Timo Juursalu sõnul huvitavam. Kui varasem rada koosnes põhiliselt põldudevahelistest sirgetest, siis seekord on rada vaheldusrikkam ning selle sisse jääb ka mitmeid tõuse ja langusi. Rajale on oodatud nii jooksjad kui ka kõndijad.