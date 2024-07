NÄDALA KUJU Arvo Aller

Ida-Virumaa esiekrelase Arvo Alleri jaoks oli halb uudis, et erakonnast lahkujatega ühines ka Riho Breivel, kes on tema enda kõrval olnud siin kandis üks suuremaid parteile häälte kogujaid. See on suur kaotus, arvestades, et tuntud häältemagneteid on EKRE-l Ida-Virumaal niigi kasinalt ja kohalikud valimised on juba järgmisel sügisel.