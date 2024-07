"Seda vahetust oli vaja juba ammu," ütles Marek Kullamägi, et vana nõukogu ajal tekkinud kehvast olukorrast on väga keeruline välja tulla. Veel keerulisemaks teeb asja see, et juulis pole õiget suveilma olnudki, mis tähendab, et valdavalt suvehooajale keskendunud sihtasutusel on keeruline tulu teenida.