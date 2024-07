Mees jättis pummeldamiskaaslase Narva jõkke uppuma

Häirekeskus sai pühapäeval kell 12.45 teate, et Narva linnas on kadunud 59aastane mees, kes lahkus kodust juba laupäeva hommikul kella poole kaheksa paiku. Enne häirekeskusesse pöördumist sai helistaja teada, et Narva jõe kaldalt on leitud kadunud mehe telefon ja riided.

Ida prefektuuri operatiivjuhi Nikita Golovini sõnul tuvastati erinevate kaamerate abil kiiresti, et kadunud mees oli koos teise mehega 13. juuli ennelõunal Narva linnapromenaadil alkoholi tarvitanud. "Ühel hetkel läks 59aastane mees vette ujuma, vajus vee alla ja enam välja ei tulnud. Seda kõike nägi pealt temaga koos olnud 50aastane mees, kes ei kutsunud abi, vaid lahkus sündmuskohalt," kirjeldas Golovin.

Operatiivjuht sõnas, et 59aastast meest otsiti pühapäeval mereväe laevaga Raju ja samuti otsisid meest tuukrid. Tuukrid leidsid jõest mehe surnukeha pühapäeval kell 21.30.

Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust, kuna praeguseks kogutud info pinnalt on alust arvata, et 50aastane mees nägi 59aastase mehe uppumist pealt, kuid ei kutsunud talle abi ega püüdnud ka ise uppujat aidata.

"Õiguskaitseasutused peavad alustama kriminaalmenetluse juhtunu asjaolude kontrollimiseks, kui sündmuse puhul on viiteid võimalikule kuriteole," selgitas Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Margit Pärn. "Inimelu ja tervis on tähtsaimad hüved, mida ühiskonnana kaitseme. Selle kokkuleppe olulisuse tõttu on ka seaduses kirjas, et inimest, kelle elu võib olla ohus, tuleb aidata. Juhul kui ise appi minek ei ole võimalik või see oleks liiga ohtlik, tuleb eluohtlikus olukorras inimesest viivitamatult näiteks häirekeskusele märku anda," täiendas Pärn.

Kriminaalmenetlust viib läbi Ida prefektuur ja juhib Viru ringkonnaprokuratuur.