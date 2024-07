JUHTKIRI Uute maksutõusude ja kärbete valitsus

Viimased kolm ja pool aastat Eesti valitsusi juhtinud Kaja Kallas, kellest saab suure tõenäosusega lihtsustatult öeldes Euroopa Liidu välisminister, viis esmaspäeval presidendile tagasiastumispalve. President Alar Karis on lubanud teisipäeva hommikul teha teatavaks uue peaministrikandidaadi nime. Ei ole erilist kahtlust, et selleks on Kristen Michal, kelle juhtimisel on juba mitmendat nädalat kestnud ka koalitsiooniläbirääkimised.