Narva ühe suurema hotelli Inger juht Vladimir Izotov tõdes, et samasugune olukord on piirilinnas ka konkurentidel. Ta tõdes, et olemasolevates hoonetes hotellitubade jahutussüsteemidesse investeerimine ei tasu ära. "Sellist kulutust arvestades jõuad arusaamiseni, et majanduslikult mõistlikum on kuumadeks suvepäevadeks hotell kinni panna," laiutab Izotov käsi.