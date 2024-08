Öökino tuleb suuremalt kui varem

Öökino eesmärk on tutvustada Eesti ja Euroopa filme ning tuua filme sinna, kus aastaringne kino puudub. Kui mullu jõudis öökino nelja Ida-Virumaa linna, siis tänavu on kinopaigana lisandunud Mäetaguse mõisahoone õu. "Alutaguse vald on ka omavalitsus, kus statsionaarset kino ei ole, ning ta on Viru filmifondi liige ja andis oma huvist märku," selgitas Viru filmifondi juht Piia Tamm.

Kinoõhtud on sel aastal pikemad kui varem. "Kõige suurem muutus varasemaga võrreldes on see, et näitame igal filmiõhtul kahte filmi. Kokku näitame 11 erinevat filmi. Soojenduseks on taas publiku rõõmuks oodata filmimuusika viktoriini," rääkis Piia Tamm.