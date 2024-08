Voka muusikalaager tipnes Trafficu laulude kontserdiga

"Laval massi oli," kommenteeris Toila valla kultuurijuht Kaisa Pukk kolmapäeval toimunud kontserti, lisades, et publiku ette astus 45 last ja 20 täiskasvanut. "Kuna sel aastal oli meessoost laulja (varem on olnud erikülaliseks Laura ja Hanna-Liina Võsa − toim.), kutsus see laagrisse rohkem poisse. Mõnest perest laulsid nii lapsed kui ka vanemad."