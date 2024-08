Toilas tähistati taasiseseisvumispäeva "Viru laul 24" suurkontserdi, promenaadi ja Pätsi näitusega

Vabaõhukontsert on ilmataadi ettearvamatuse tõttu alati paras risk, aga teisipäeval tasus see end kuhjaga ära. Sündmuse kunstilise juhi, dirigendi Hirvo Surva arvates oli lauluväljak kõige ägedam kontserdipaik. "Saalid on ju väikesed − lauljad olid Kohtla-Järve ja Narva kontserdi ajal kokku surutud. Siin oli ruumi ja õhku, minu meelest oli väga hea kontsert."