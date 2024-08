Rootsis elav Sirle Sööt: taasiseseisvumispäeva kontsert Narvas tõi esile muusika ühendava jõu

See kontsert oli pika õppeprotsessi kulminatsioon. Lauljad ja muusikud on töötanud koos, loonud midagi tõeliselt ilusat, mis puudutas sügavalt iga kuulajat. Just see üheskoos tegemine ongi lõimumise võti − uute sõprade leidmine ja kogukonna tugevdamine.